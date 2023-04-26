MHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:45
MHP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 MHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Nevşehir milletvekili adayları kim? MHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

MHP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FİLİZ KILIÇ

MUSTAFA ÇİFTÇİ

EMRE AKTAŞ


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