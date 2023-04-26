MHP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 MHP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Niğde milletvekili adayları kim? MHP Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Niğde milletvekili adayları tam listesi...

MHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CUMALİ İNCE

EMRULLAH TÜRE

AHMET YASİN ŞENTÜRK