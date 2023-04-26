MHP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 MHP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:48

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Ordu milletvekili adayları kim? MHP Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Ordu milletvekili adayları tam listesi...

MHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NACİ ŞANLITÜRK

EROL BAYRAM

DOĞUKAN AK

ALPASLAN TÜRKKAN

TUNCER USTA

AHMET TOPAL