MHP Muş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muş milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Muş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Muş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muş milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Muş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Muş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Muş milletvekili adayları kim? MHP Muş milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Muş milletvekili adayları tam listesi...
MHP MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
LEVENT ÖZMEN
HALUK ZEKİ ÖĞRETEN
YAŞAR FURKAN BİNGÖL
Resmi İlanlar
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