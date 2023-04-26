MHP Muş milletvekili adayları kim? 2023 MHP Muş milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:43

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Muş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Muş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Muş milletvekili adayları kim? MHP Muş milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Muş milletvekili adayları tam listesi...

MHP MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LEVENT ÖZMEN

HALUK ZEKİ ÖĞRETEN

YAŞAR FURKAN BİNGÖL