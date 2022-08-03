MHP sahaya iniyor: İlk miting tarihi ve şehir belli oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:32

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.

MHP açıklamasına göre, açık hava toplantıları 4 Eylül'de Sivas'ta, 11 Eylül'de Bursa'da, 18 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.

''2023 DOĞRU: ADAY BELLİ KARAR NET''

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.