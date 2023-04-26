MHP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:53

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Sakarya milletvekili adayları kim? MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...

MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

AHMET ZİYAAKAR

HÜSEYİN EKŞİ

SEZER ŞENGÖZ

YAŞAR AYGÜNEŞ

ŞÜKÜR SALİH

NESRİN BURNAZOĞLU

ALİ HALİL