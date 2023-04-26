MHP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Sakarya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Sakarya milletvekili adayları kim? MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...
MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
AHMET ZİYAAKAR
HÜSEYİN EKŞİ
SEZER ŞENGÖZ
YAŞAR AYGÜNEŞ
ŞÜKÜR SALİH
NESRİN BURNAZOĞLU
ALİ HALİL
Resmi İlanlar
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