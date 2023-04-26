MHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Samsun milletvekili adayları kim? MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi...
MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İLYAS TOPSAKAL
ABDULLAH KARAPIÇAK
HÜSEYİN DEMİR
BERFİN KARA
YUNİS AKSU
YAŞAR DURSUN
İBRAHİM YÜKSEL
HAMİ KORKMAZLI
ABDÜLVAHİT VARDAR
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