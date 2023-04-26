MHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:03
MHP Samsun milletvekili adayları kim? 2023 MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Samsun milletvekili adayları kim? MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Samsun milletvekili adayları tam listesi...

MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İLYAS TOPSAKAL

ABDULLAH KARAPIÇAK

HÜSEYİN DEMİR

BERFİN KARA

YUNİS AKSU

YAŞAR DURSUN

İBRAHİM YÜKSEL

HAMİ KORKMAZLI

ABDÜLVAHİT VARDAR


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