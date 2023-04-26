MHP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:13

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:14

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Trabzon milletvekili adayları kim? MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BEKİR SITKI TARIM

YAVUZ TELLİOĞLU

ŞENER PUL

EDANUR ALTINTAŞ

YUSUF ÇAKMAK

MURAT AKSOY