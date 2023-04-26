MHP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Trabzon milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Trabzon milletvekili adayları kim? MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...
MHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BEKİR SITKI TARIM
YAVUZ TELLİOĞLU
ŞENER PUL
EDANUR ALTINTAŞ
YUSUF ÇAKMAK
MURAT AKSOY
Resmi İlanlar
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