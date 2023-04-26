MHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? MHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...
MHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İLKER YÜCEL
KORAY ÖNSEL
MURAT TURNA
GÖKHAN BAYLAN
MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR
FİLİZ ORMAN AKIN
HASAN MEMİŞOĞLU
NECMİ ÖZGÜL
Resmi İlanlar
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