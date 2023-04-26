MHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Siirt milletvekili adayları kim? MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi...
MHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NECDET KAYRA
İSMAİL KESKİN
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