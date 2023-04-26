MHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:05

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Siirt milletvekili adayları kim? MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Siirt milletvekili adayları tam listesi...

MHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NECDET KAYRA

İSMAİL KESKİN

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