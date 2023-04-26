MHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Sivas milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Sivas milletvekili adayları kim? MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi...
MHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET ÖZYÜREK
İLKER İPEK
KENAN ÇARBOĞA
MURAT SEVİNÇ
BAHADIR GÖKMEN
Resmi İlanlar
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