MHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:08

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:17

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Sivas milletvekili adayları kim? MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Sivas milletvekili adayları tam listesi...

MHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÖZYÜREK

İLKER İPEK

KENAN ÇARBOĞA

MURAT SEVİNÇ

BAHADIR GÖKMEN