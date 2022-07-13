MHP teşkilatı feshedilmiş, başkan 'istismar'dan tutuklanmıştı: 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' ortada kaldı
Diyarbakır'da “Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı” projesinin, il teşkilatının MHP Genel Merkezi tarafından feshedilmesi ve il başkanının “nitelikli cinsel istismar” suçlaması ile tutuklanmasından sonra ortada kaldığı öğrenildi.
Diyarbakır’da bu yılın başında MHP İl Teşkilatı’nın tarihi Kırklar Dağı eteklerinde hatıra ormanı oluşturacağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının bu ormana verileceği haberi tartışmalara yol açmış, valilik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi söz konusu alanın Orman İşletme Bölge Müdürlüğü yetkisinde olduğunu ve iznin oradan alındığını açıklamıştı.
MHP Genel Merkezi tarafından il teşkilatının feshedilmesi ve İl Başkanı Cihan Kayaalp’in “nitelikli cinsel istismar” suçlaması ile tutuklanmasından sonra, çevre düzenlemesi yapılarak önümüzdeki şubat ayında açılması planlanan hatıra ormanının ortada kaldığı ve takip edilmediği öğrenildi.
Medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre bir yetkili, “Adı ne olursa olsun hatıra ormanı bölgesine sonbaharda ağaç ekimi yapılacaktır” dedi.
Kırklar Dağı eteklerine 210 dönümlük alana yapılması planlanan ve Devlet Bahçeli’nin adının verileceği hatıra ormanının yanına, Diyarbakır Valiliği tarafından “Fetih Ormanı” adıyla bir ormanlık alan oluşturulacağı açıklanmıştı.
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, o dönemde hatıra ormanı ile ilgili tartışmalar konusunda, “Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı” alanının çevresine tel örgü çekildiğini ve fidan ekimine başlandığını belirterek, “Alana, çoğu meyve verecek 10 bin fidan dikilecek. Arazi Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait, herhangi bir devlet kurumundan katkı almadık. Her bir fidana da şehit düşen güvenlik görevlilerimizin adını vereceğiz. Bilerek bazıları işi politik alana çekiyor ama tamamen insani bir şey ve tamamen Diyarbakır’a hizmet maksatlı bir çalışma, Devlet Bahçeli de Türkiye’ye mal olmuş önemli bir isim” demişti.
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