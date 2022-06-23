MHP'li Semih Yalçın'dan il başkanı Cihan Kayaalp açıklaması: 'Teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi'

23 Haziran 2022 Perşembe, 12:43

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınmıştı.

Cihan Kayaalp, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'SOYLU İLETTİ' YORUMU YAPILMIŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin iktidara yakınlığıyla bilinen gazetesi Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını, binaya kilit vurulduğunu açıklamıştı. Yalçın’ın bu açıklamasından bir gün sonra MHP yönetimine yapılan operasyon dikkat çekmişti. Bu olaydan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyonu MHP'ye önceden ilettiği yorumlarına neden olmuştu.

Yalçın, Kayaalp'e düzenlenen operasyondan bir gün önce haberdar oldukları iddialarını reddetti. "Bu tamamen safsata Nagehan Hanım, bize asla devlet içinden bir bilgi gelmedi. Ben size olayın tamamını anlatayım. Ben fesih açıklaması yapmadan tam 1 hafta önce bizzat teşkilatlarımız içinden bize bu bilgiler geldi. Bunları yazanlar MHP geleneğini hiç mi bilmiyor? Bizim teşkilat olarak kendi içimizde de bir istihbari yapımız vardır. Çok kuvvetli bir iç teşkilat yapımız vardır. Biz bunları herkesten önce duyarız" diyen Yalçın, "Bu iftiraları atanlar biraz MHP'yi tanısınlar. Hemen bu vahim iddiaları inceledik. İftira olabilir diye kılı kırk yardık. O yüzden incelememiz biraz sürdü" açıklamasını yaptı.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu tür vakalarda sıfır tolerans talimatını size iletmiştim. Kendi içimizden de biri olsa kadına ve çocuğa şiddet varsa, en ufak cinsel taciz hele ki cinsel istismar varsa asla affetmiyoruz. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım. Bizden biri de olsa kadına şiddet ve cinsel istismara bulaşmış kişileri yargıya teslim etmek bizim insanlık vazifemiz. Bu olayda da iddiaların doğru olduğunu tespit edince Sayın Genel Başkanımızın kesin emriyle gereğini yaptık. Hemen fesih işlemini gerçekleştirdik. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi bu tür vakalarda hadisenin üstünü örtme gayreti çok yaşanıyor. Biz asla üstünü örtmedik, bizden biri de olsa hiç kimseyi kayırmadık. MHP'nin duruşu budur Nagehan Hanım.