MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çekilen fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Peki, MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:57
MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?
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MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı açıklandı. MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu seçildi. Peki, MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948 yılında günümüzde Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde öldü. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı seçildi. Eski Tokat valisi Recep Yazıcıoğlunun oğludur.


MHP kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

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