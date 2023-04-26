MHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Tokat milletvekili adayları kim? MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi...
MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜCEL BULUT
RECEP BOZDEMİR
AYHAN ÖZÇELİK
AYLA BEDİRHAN ÇELİK
UFUK DEĞERLİYURT
Resmi İlanlar
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