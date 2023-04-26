MHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:12

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:15

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Tokat milletvekili adayları kim? MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Tokat milletvekili adayları tam listesi...

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜCEL BULUT

RECEP BOZDEMİR

AYHAN ÖZÇELİK

AYLA BEDİRHAN ÇELİK

UFUK DEĞERLİYURT