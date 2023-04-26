MHP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 MHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:19

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Tunceli milletvekili adayları kim? MHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi...

MHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NİLGÜN DALKILIÇ