MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Uşak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:22
MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Uşak milletvekili adayları kim? MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

MHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN KINDEN

OĞUZ ÇAKMAK

MUZAFFER SAİT DÖNMEZ


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