MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:22

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Uşak milletvekili adayları kim? MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

MHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN KINDEN

OĞUZ ÇAKMAK

MUZAFFER SAİT DÖNMEZ