MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Uşak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Uşak milletvekili adayları kim? MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Uşak milletvekili adayları tam listesi...
MHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYHAN KINDEN
OĞUZ ÇAKMAK
MUZAFFER SAİT DÖNMEZ
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- En huysuz 3 burç! İnsanı çileden çıkarırlar