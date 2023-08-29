MHP Yavuzeli İlçe Başkanı Taşçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:58

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:59

Kalp krizi geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı, ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Süleyman Taşçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Taşçı’nın cenazesi öğle namazını müteakiben Yavuzeli Büyükkarakuyu Mahallesi’nde defnedilecek.

İL BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, “Dava arkadaşımız, Yavuzeli ilçe başkanımız Süleyman Taşçı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin” ifadesini kullandı.