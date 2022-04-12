MHP Zonguldak İl Başkanı Demirköse'den il başkan yardımcısını görevden almasına ilişkin açıklama
MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, yardımcısı Mevlüde Yalçıner'i CHP ziyareti sonrası görevden alma kararını "Bizim bilgimiz ve iznimiz dışında birçok ziyaretler yapmıştır. Ayrıca parti disiplinine de aykırıdır, uyarı yapılmıştır. En sonunda görevden alınmıştır" diyerek açıkladı.
MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'u makamında ziyaret etmesinin ardından MHP İl Başkanı Varol Demirköse tarafından görevinden alınmıştı.
MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. Demirköse, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İl başkanı olarak görev verdiklerini ve aldıklarını, bunun da sorgulamasını kendilerinin yaptığını belirten Demirköse, "Bu bizim tasarrufumuzdadır ama ne yazık ki bununla alakalı birtakım kişiler, gruplar, kalemşörler, bazı siyasi partiler özellikle CHP, bunun kendisine siyasi rant yapmak için kullanmak durumundadır. Yalçıner'in görevden alınmasıyla alakalı tasarrufumuzu biz kullandık. Bunu ne yazık ki cenaze taziyesi diye kullanmak istediler" diye konuştu.
Demirköse, kendisinin de CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'un eşinin cenazesine katıldığını, Yalçıner'in ise bilgileri dışında başka ziyaretlerde de bulunduğunu öne sürüp "MHP taziyeyi siyasi olarak değil, insani olarak bulmaktadır. Mevlüde Yalçıner, bizim bilgimiz ve iznimiz dışında birçok ziyaretler yapmıştır. Ayrıca parti disiplinine de aykırıdır, uyarı yapılmıştır. En sonunda görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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