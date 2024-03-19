MHP’de 43 ismin üstü çizildi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Prof. Dr. Zühal Topçu, eski MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Mersin milletvekili Levent Uysal, Tokat milletvekili Yücel Bulut, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal gibi isimlerin MYK listesinde yer alması dikkat çekti.

MHP’nin, TBMM grubu’ndaki bu değişiklik ile yerel seçimlerden sonra Meclis çalışmalarında “denge” gözeteceği iddia edilirken, sürpriz isimlerden biri olan, Prof. Dr. Zühal Topçu’nun da partinin çekirdek yönetim kadrosu başkanlık divanında “görev alabileceği” iddia ediliyor.