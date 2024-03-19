MHP’de 43 ismin üstü çizildi
MHP’nin, 14. olağan genel kurultayında partinin yeni merkez yönetim kurulu (MYK) ve merkez disiplin kurulu (MDK) üyeleri belli oldu. 44 yeni isim listeye girerken 31 isim ise listedeki yerini korudu.
Prof. Dr. Zühal Topçu, eski MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Mersin milletvekili Levent Uysal, Tokat milletvekili Yücel Bulut, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal gibi isimlerin MYK listesinde yer alması dikkat çekti.
MHP’nin, TBMM grubu’ndaki bu değişiklik ile yerel seçimlerden sonra Meclis çalışmalarında “denge” gözeteceği iddia edilirken, sürpriz isimlerden biri olan, Prof. Dr. Zühal Topçu’nun da partinin çekirdek yönetim kadrosu başkanlık divanında “görev alabileceği” iddia ediliyor.
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