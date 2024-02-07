MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 ilçe ve 50 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:39
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre; partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP; Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.


aday haberleri Bahçeli haberleri belediye haberleri başkan haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
AKP'nin Hatay adayları belli oldu: 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek

AKP'nin Hatay adayları belli oldu: 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon