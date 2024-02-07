MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 ilçe ve 50 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre; partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP; Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.
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