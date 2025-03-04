MHP'de bu hafta da grup toplantısı yapılmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), partinin lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle bu hafta da grup toplantısı düzenlemedi.

MHP'de bu hafta da grup toplantısı yapılmadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:05

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) TBMM Grup Toplantısı bu hafta da yapılmadı.

MHP'nin TBMM'deki son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü düzenlenmişti.

Partide genel başkan Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerindeki grup toplantıları da yapılmamıştı. 

Anadolu Ajansı'nın bugün abonelerine aktardığı salı gündeminde MHP Grup Toplantısı yer almadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" açıklaması yapmıştı. 

 


Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP

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