MHP'de bu hafta da grup toplantısı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle MHP, bu hafta da grup toplantısı düzenlemiyor. Son grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı.

MHP'de bu hafta da grup toplantısı yok
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA YAPILDI

MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18, 25 Şubat ve 4 Mart' tarihlerinde de grup toplantısı yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı'nın abonelerine aktardığı gündemde MHP grup toplantısı yer almadı.


Etiketler: #MHP #MHP grup toplantısı

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