MHP'de büyük kurultay günü
Yerel seçimlere sayılı günler kala; Milliyetçi Hareket Partisi'nde 14. Olağan Büyük Kurultay, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştiriliyor.
NTV'nin aktardığına göre; MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek.Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.
İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de genel başkan Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.
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