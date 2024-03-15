Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak
MHP'nin 17 Mart Pazar Günü Ankara Spor Salonu'nda yapacağı 14. Olağan Büyük Kurultay'ı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabın 17 Mart'ta, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği Kurultay nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“17 Mart 2024 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00’den itibaren;
1-Cumhuriyet Caddesi’nin Gar kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,
2-Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı’na bağlanan ve Gar Kavşağı’nda açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç),
3-Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,
4-Gar Kavşak’tan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.”
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