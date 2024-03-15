Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

MHP'nin 17 Mart Pazar Günü Ankara Spor Salonu'nda yapacağı 14. Olağan Büyük Kurultay'ı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:24
Ankara’da MHP Kurultayı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabın 17 Mart'ta, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği Kurultay nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“17 Mart 2024 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan etkinlik ile ilgili olarak saat 07.00’den itibaren;

1-Cumhuriyet Caddesi’nin Gar kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü,

2-Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı’na bağlanan ve Gar Kavşağı’nda açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç),

3-Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,

4-Gar Kavşak’tan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamı (üst geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır.”


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