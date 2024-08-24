MHP'de istifa depremi! Arzu Erdem sosyal medyadan istifasını açıkladı...
Partisi ile son dönemde sorunlar yaşadığı ileri sürülen Arzu Erdem, MHP üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP'de 25. 26. ve 27. dönemlerde İstanbul'dan aday olup seçilerek üç dönem milletvekilliği görevinde bulunan Arzu Erdem bugün X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla partisi MHP'deki üst kurul delegeliği parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP'li İsmet Büyükataman'ın Erdem için eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar üzerine "Bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur" ifadelerini kullanmasının MHP'li Arzu Erdem'in istifa etmesinin ardındaki neden olabileceği kamuoyunca vurgulandı. ''Partimizle alakası yoktur'' sözlerinin ardından ise Erdem yaptığı görüşmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilgisi olduğunu ifade etti.
Arzu Erdem sosyal medya hesabından istifasını şu sözlerle duyurdu:
"Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum. Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler."
Aziz Türk Milleti,— Arzu ERDEM ???????????? (@arzuerdemtc) August 24, 2024
Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki yaklaşık 20 yıllık aktif siyasi çalışmalarım kapsamında Milletvekilliği seçimlerinde 6 dönem aday gösterildim. Bunun 3 döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziz Türk Milleti’ni temsil etme şerefine nail oldum. Nitekim… pic.twitter.com/p3ZQ4IXMtx
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