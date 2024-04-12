MHP'de kurultayın ardından ilk MYK 15 Nisan'da

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:50
MHP'de kurultayın ardından ilk MYK 15 Nisan'da
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

Toplantı öncesinde Bahçeli, MYK üyeleri ile önce Anıtkabir'e gidecek. Ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabri ziyaret edilecek.

Sonrasında parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.


MHP haberleri

İlgili Haberler

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 'Akşener' ve 'İYİ Parti' açıklaması: Ayrışma kararından vazgeçin
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
Malatya’da, 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya’da, 4.1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası
Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek

Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu

İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!