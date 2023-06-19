MHP'de MYK ve MDK toplantısı
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
Seçim sürecinin ardından siyasi partilerdeki hareketlilik sürüyor.
Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı.
SEÇİM SONUÇLARI ELE ALINACAK
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi.
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