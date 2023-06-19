MHP'de MYK ve MDK toplantısı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:39
MHP'de MYK ve MDK toplantısı
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Seçim sürecinin ardından siyasi partilerdeki hareketlilik sürüyor.

Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı.

SEÇİM SONUÇLARI ELE ALINACAK

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi. 


MHP mdk MYK

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