MHP’de şok istifa: İl Başkanına ‘bol kazançlar’ diledi
Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Öner Uysal, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uysal, istifa açıklamasında il yönetimine yönelik zehir zemberek sözler kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu Üyesi Öner Uysal, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifasının gerekçesi olarak MHP İl Başkanı Varol Demirköse’yi işaret eden Uysal, “İl Başkanlığı yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum” dedi.
İşte Öner Uysal’ın istifa açıklaması;
"Bu zamana kadar kirli tezgâhların kurulduğu siyaset arenasında doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim, "Burada söyleyebileceğim ve açıklayabileceğim birçok meselenin daha olmasına rağmen ülkücü kimliğimiz, almış olduğumuz siyasi terbiyemiz ve bu zamana kadar bağlı kaldığımız değerlerimiz nedeniyle açıklamıyorum. Fakat açıklamak zorunda bırakılırsam da açıklayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
Zonguldak MHP İl Başkanlığı mesleğini yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum. MHP il yönetim kurulundan istifa ediyorum.
Bundan sonraki siyasi hayatımda hayatım boyunca inandığım Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarını ve istiklal harbimizin ilkelerini 21. yüzyıla taşımak, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği ile Türkiye’yi mevcut kriz sürecinden çıkarmak üzere çalışacağım.
Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir.
Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler ölse de bir gün
Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.
Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!
Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!"
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