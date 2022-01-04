AKP ve MHP'den '20 Aralık' oyu: Döviz satanların araştırılmasını istemediler
20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili CHP'nin sunduğu önergenin reddedildiğini duyuran CHP Sözcüsü Öztrak, "20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek" dedi.
CHP’nin 20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesi, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.
Gelişmeyi duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini “köpük” görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek” dedi.
YÜKLÜ MİKTARDA ALIM-SATIM YAPANLARIN İNCELENMESİ
CHP’nin sunduğu araştırma önergesinde son dönemde dövizdeki kur hareketliliği sürecinde yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar ve Cumhurbaşkanı’na yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılması istenmişti.
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