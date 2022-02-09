MHP'de 'Yavuz Bingöl' skandalı: Törenle geçmiştim ama...

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:41

2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Yalova Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Yavuz Bingöl, 2020 yılından partisinden istifa etmiş ve kısa süre sonra da MHP saflarına katılmıştı.



Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak'la birlikte MHP’ye geçiş yapan Yavuz Bingöl'ün rozetlerini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz takmıştı. Ancak Bingöl, MHP'ye üyeliğinin yapılmadığını öğrendi.

Yerel Revizyon Gazetesi'ne konuşan Bingöl, “MHP’den istifa ettiniz mi?” sorusu üzerine "15 ay önce MHP’ye törenle geçmiştim ama MHP’ye hiç üye yapılmamışım. Ben de bu gerçeği e-devlet üzerinden yaptığım sorgulama sonucu öğrendim. Yani MHP’ye hiç üye yapılmadığım için MHP’den istifa etmem de söz konusu olamaz" dedi.

Bingöl, Yalova Belediye Meclis Üyeliğine bağımsız olarak devam ettiğini açıkladı.



CHP’den istifa eden Yavuz Bingöl'ün, 15 ay önce düzenlenen törenle MHP’ye katıldığı açıklanmıştı.











