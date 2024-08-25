MHP’den Arzu Erdem açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 19:37
MHP’den Arzu Erdem açıklaması
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Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in MHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.

Arzu Erdem sosyal medya hesabından istifasını şu sözlerle duyurmuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum. Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler."

 


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