MHP’den Arzu Erdem açıklaması
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini bildirdi.
Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in MHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.
Arzu Erdem sosyal medya hesabından istifasını şu sözlerle duyurmuştu:
"Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum. Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler."
Aziz Türk Milleti,— Arzu ERDEM ???????????? (@arzuerdemtc) August 24, 2024
Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki yaklaşık 20 yıllık aktif siyasi çalışmalarım kapsamında Milletvekilliği seçimlerinde 6 dönem aday gösterildim. Bunun 3 döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziz Türk Milleti’ni temsil etme şerefine nail oldum. Nitekim… pic.twitter.com/p3ZQ4IXMtx
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