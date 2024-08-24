MHP lideri Devlet Bahçeli kitap çıkardı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Kudüs Davamız' isimli bir kitap çıkardı.
Yapılan açıklamada, '7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı' denildi.
MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından "7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı. Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz; Türk İslam Dünyası’nın Kudüs Davası’nı sahiplenmesi ile daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır" mesajını paylaştı.
7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı.— İsmail ÖZDEMİR ???? (@ismailozdemirrr) August 24, 2024
Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve… pic.twitter.com/0PKJ3RAPr1
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakim, kararını İslami tıpçıya dayandırdı!
- Muslera'nın son durumu belli oldu!
- 'Kitabım neden toplatılmak isteniyor?'
- 'Kalp hastalığının erken uyarı işareti' olabilir!
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- 'Hedefim Atatürk'ün partisini iktidar yapmak'
- Hizbullah, İsrail'deki 'stratejik' noktayı vurdu
- Lider yorulmaz teşkilat yorulur
- IŞİD isyanında bilanço belli oldu
- Otomobiliyle çalışanın üzerinden geçti!