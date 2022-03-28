MHP'den 'Bakanlıkta işe alım için para alanlar' iddiası

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:49

Sağlık Bakanlığı Zonguldak il genelinde sürekli işçi statüsünde 45 temizlik görevlisi, 20 güvenlik görevlisi (silahsız), 11 klinik destek elemanı (hastane) 2 şoför, 6 elektrikçi, 2 inşaat boyacısı-boyacı, 1 marangoz, 4 bilgisayar sistem kurulum onarım ve arıza giderme elemanı, 5 ısıtma ve sıhhi tesisat elemanı, 2 biyomedikal cihaz teknolojileri servis elemanı olmak üzere toplam 98 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.

İşe alınacak işçilerin İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

"İSİM ALIYOR, PARAYLA MÜDAHALE EDİYORLAR"

Zonguldaklı yurttaşlar duyuru sonrası kurayı beklerken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin il yönetiminden dikkat çeken bir uyarı geldi. MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse tarafından yapılan açıklamada, işe alımlarda para karşılığı müdahale edileceği yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirterek konunun takipçisi olduklarını ifade etti.

Demirköse, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından ilimizde alınacak 98 personelin alımı noter kurası ile yapılacaktır.

Ancak, bazı kişi ya da kişilerin, dolandırıcıların isim alıp para karşılığı müdahale edecekleri yönünde tarafımıza bilgiler gelmektedir.

Biz konunun ciddiyetle takipçisiyiz.

Bu alımlara müdahale edenleri, dolandırıcıları veya bunun için para talep edenleri ve verenleri takip edip yetkililere bildirmek herkesin görevidir.

İlkay Varol DEMİRKÖSE

MHP Zonguldak İl Başkanı"