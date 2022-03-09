THY'den işe alımda tepki çeken kriter
Türk Hava Yolları (THY) iki yıl aradan sonra ilk kez pilot almak için ilan yayınladı. THY'nin ilanında AtlasGlobal ve Onur Air pilotları tarafından karşılanamaması tepkiye neden oldu.
THY Airbus A320, 330 ve 350 uçak tiplerinde tecrübeli ikinci pilot ve kaptan pilot alımı için ilan verildi. THY'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ilan iki yılı aşkın süredir açılan ilk ilan olma özelliğini taşırken ilandaki bir ayrıntı pilotları şaşkına çevirdi.
Airport Haber'in aktardığına göre, AtlasGlobal Havayolları'nın batması ve Onur Air'in aylardır uçamaması dolayısıyla ekonomik açıdan zor günler geçiren pilotlar THY ilanının kendilerini kapsamaması üzerine büyük şoka uğradı.
THY ilanında koşul olarak yer alan, son 12 ay içerisinde en az 250 uçuş saati olması kriteri AtlasGlobal ve Onur Air pilotları tarafından karşılanamıyor.
THY ilanındaki kriterlere sadece başka havayollarında görev yapan pilotların başvurabileceğine dikkat çekiliyor. THY'den bu kriterin kaldırılmasına yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
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