MHP’den dikkat çeken ‘vakit tamamdır’ paylaşımı
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir gönderi paylaşıldı. Gönderi 'Vakit tamamdır söz konusu vatandır' başlığıyla servis edildi.
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından akşam saatlerinde dikkat çeken bir gönderi paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarından oluşan bir kolaj halinde düzenlenen video "VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR..." notuyla servis edildi.
"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlığıyla yayınlanan videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" sözlerine yer verildi.
Videoda ayrıca “Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen” ifadeleri kullanıldı.
VAKİT TAMAMDIR— MHP (@MHP_Bilgi) November 12, 2024
SÖZ KONUSU VATANDIR... pic.twitter.com/pdJ1lGIEbD
Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP
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