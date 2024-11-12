CHP’li Yücel’den Bahçeli’ye sert çıkış: ‘Anlaşılan AKP-MHP ittifakında kriz bizim düşündüğümüzden daha da büyük’

Yayınlanma: 12.11.2024 - 18:44

Güncelleme: 12.11.2024 - 18:44

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gazateciyle yaşadığı diyaloğu eleştirdi. Yücel'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?' sorusunu Devlet Bahçeli'ye yöneltemezsiniz. Çünkü Bahçeli beğenmediği soruya kızar, soruyu soran gazeteciyi de azarlar. Sayın Bahçeli, bilmelisiniz ki; basın bir milletin müşterek sesidir. Ancak siz müşterek sesleri değil, istediğiniz sesleri duymaya pek alıştınız. Gazeteci Hilal Köylü'nün herkesin merak ettiği bir soru sorması sizi neden bu kadar rahatsız etti? Yoksa gerçekten Erdoğan'la farklı mı düşünüyorsunuz İmralı konusunda? Bahçeli'ye göre gazeteci de emir eri olmalıdır. Onlara göre bağımsız medya yasaklanmalı, istemedikleri soruları soran gazeteciler mesleği bırakmalıdır. Oysa gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir kamu görevi, toplumun doğru bilgilenmesini sağlama sorumluluğudur. 'Etki ajanlığı' düzenlemesine karşı çıkmak işte bunun için önemli. Çünkü medyası, muhalefeti, STK'sı, gençleri, emeklisi susturulan bir ülke hiçbir alanda refaha ve huzura ulaşamaz. Bu ülkenin daha çok demokrasiye, daha çok özgürlüğe, daha çok konuşmaya, daha çok doğru bilgiye ihtiyacı var. Sansüre, azara, kısıtlamaya, yasağa değil. Devlet Bahçeli'nin Hilal Köylü'nün sorusuna bu kadar öfkeyle, bu kadar üsttenci bir üslupla yanıt vermesi gösteriyor ki, AKP-MHP ittifakında kriz bizim düşündüğümüzden daha da büyük."