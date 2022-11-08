MHP'den istifa eden Kılınç saldırıya uğramıştı: Meclis üyeliğini de bıraktı

08 Kasım 2022 Salı, 09:24

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Kayseri’de nisan ayında katıldığı bir televizyon programında zamları ve hayat pahalılığını eleştirmesinin ardından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösteren Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, MHP'den istifa etmişti.

Kılınç, partisinden istifasının ardından bir televizyon kanalının stüdyosunda yaklaşık 50 kişilik bir grubun saldırısına uğrayarak darp edilmişti. Olayın ardından yayının yapıldığı medya kuruluşunun sahibi gazeteci Azim Deniz, saldırının Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

İYİ PARTİ SİNYALİ

Sedat Kılınç, dünkü belediye meclis toplantısında belediye meclis üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Kılınç, söz alıp, “Kürsüye veda için çıktım. 3,5 senedir mecliste görev yapıyorum. Malumunuz nisan ayında fikir ayrılıkları nedeniyle partimden istifa etmiştim. Bugün itibarıyla da meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Sizlerle helalleşmek için toplantıya katıldım. Başkanım ve üyeler hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun” diyerek duyurdu.

Sedat Kılınç, başka bir partiye katılabileceğinin de sinyalini verdi. Konuyla ilgili açıklamasında Kılınç, “Bundan sonraki süreçte düşüncelerim uyuştuğu için farklı bir partiye katılabilirim. Kendimce doğru olan, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla seçildiğim için meclis üyesi oldum. Bu nedenle istifa etmeyi uygun gördüm” diye konuştu. Kılınç'ın ismini vermediği o partinin İYİ Parti olabileceği belirtiliyor.