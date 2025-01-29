MHP'den Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası kanun teklifi

MHP Milletvekili İsmail Özdemir Bolu Kartalkaya’da yaşanan, 78 yurttaşın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin kanun teklifi verdi.

MHP'den Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası kanun teklifi
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

"TURİZM TESİSLERİNİN PERİYODİK OLARAK DENETLENSİN"

Özdemir, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrasında ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’ uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, Büyükşehir sınıfına giren illerde Büyükşehir, diğer illerde ise İl Belediyeleri’nin okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt pazarı, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafeye seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurulması zorunluluğu getiriyor.


Etiketler: #MHP #Kartalkaya

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