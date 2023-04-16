MHP'den okulda parti propagandası

Cumhur İttifakı ortağı MHP tarafından Aydın Efeler’de bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na öğrencilerin sınıflarda eğitim gördüğü esnada propaganda amaçlı asılan pankart tepki çekti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00
MHP'den okulda parti propagandası
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MHP Aydın İl Başkanlığı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda iftar programı düzenlendi.

İftar öncesi üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının yer aldığı pankart okula asıldı.

Çocuklarını okul çıkışı almaya gelen veliler, pankarta tepki gösterdi. 

 


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