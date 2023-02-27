Avrupa, Beşiktaş taraftarının sahaya 'peluş oyuncak' atmasını konuşuyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:34

Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve 26 Şubat Pazar günü oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar 04:17'yi gösterdiği siyah-beyazlı tribünler depremden etkilenen çocuklar için sahaya 'peluş oyuncaklar' attı. Beşiktaş Kulübü'nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı görüntüler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

L'EQUIPE: ASIL MESELE FUTBOL DEĞİLDİ

"Beşiktaş ile Antalyaspor'un 0-0'lık berabere biten maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. 19 gün sonra Beşiktaş taraftarları bu felaketlerin kurbanlarını anmaya karar verdi. Deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 6 Şubat'taki deprem sabah 4:17'de başladığından, 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."

GOAL: SPOR BİR KEZ DAHA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

"Türkiye'yi vuran depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Süper Lig'de Pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden gelen hediyeleri sahaya yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı. Beşiktaş taraftarları, bölgedeki ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Antalyaspor ile oynanan maçta saat 4:17'yi gösterince oyuncaklarını fırlattı."

THE ATHLETIC: BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

"Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4:17'de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı. Benzer bir bağışı on iki yıl önce 2011'de Türkiye'nin doğusunda meydana gelen 2011 Van depreminde mağdur olan çocuklara destek olmak için yapan Beşiktaş taraftarları bunu ilk kez yapmıyor."