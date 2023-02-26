Beşiktaş tribünlerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı
Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından bugünkü Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yurttaşların hükümete tepkisi spor karşılaşmalarında da devam ediyor.
Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünler hükümete tepki gösterdi.
TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde de tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.
Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maç esnasında da devam etti.
KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Hatay'da deprem
- Personele dava baskısı
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- Erdoğan önümüzdeki hafta ilan edebilir
- En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın
- Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına tepki yağdı