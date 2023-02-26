Beşiktaş tribünlerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından bugünkü Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 19:49
Beşiktaş tribünlerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yurttaşların hükümete tepkisi spor karşılaşmalarında da devam ediyor.

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünler hükümete tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde de tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maç esnasında da devam etti.

KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.


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