Son dakika... Yerel seçime adım adım: MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika haberi... MHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:26
Son dakika... Yerel seçime adım adım: MHP 55 adayını daha açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçesi ve 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

İsimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.

İşte MHP'nin açıkladığı tam liste...

59 İLDE İŞBİRLİĞİ

MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.


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