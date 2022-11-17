MHP’den TTB için kanun teklifi: ‘Türk’ ibaresi kaldırılsın

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:24

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ibaresinin çıkarılması için kanun teklifi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

BAHÇELİ'DEN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Fincancı, görüntüleri incelediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" demişti.

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Fincancı'nın bu değerlendirmesi kamuoyunda tepki uyandırmış, sık sık TTB'nin kapatılması yolunda görüş bildiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şunları söylemişti:

"Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması, başkanının da bedel ödemesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Bunlara diyoruz ki, haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınıza koca bir dert olsun."

FİNCANCI TUTUKLANDI

Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah kullanılmış olabileceğine ilişkin sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirilmiş ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı.