MHP’li Adan'dan 'izin' geldi, DEM'li vekil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı Kürtçe selamladı

MHP'li MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'a Genel Kurul'da Kürtçe selamlama yapması için izin verdi. Doğan bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Kürtçe selamladı.

MHP’li Adan'dan 'izin' geldi, DEM'li vekil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı Kürtçe selamladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlara sahne oldu.

MHP'li Celal Adan'ın başkanlık ettiği oturumda, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan konuşma yapmadan önce Adan’a yönelterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi? 'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" diye sordu.

Adan bunun üzerine Adan'a "Deyin deyin" yanıtı verdi. "İznin" çıkmasının ardından Doğan da Türkçe 'Hoş geldiniz' anlamına gelen sözkonusu Kürtça ifadeyle konuşmasına başladı.  

TUTANAKLARA NASIL GİRDİ?

Ayşegül Doğan’ın sözleri, Meclis tutanaklarına "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" şeklinde aktarıldı. 

 


Etiketler: #Ayşegül Doğan #Celal Adan #Kürtçe

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