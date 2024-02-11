MHP'li başkan Vergili 'AK Parti siyaseti peşkeşle başlar' dedi, yandaşlar Bahçeli'ye şikayet etti

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin ittifak ortakları için "AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar" ifadelerini kullandı. Vergili'nin sözlerinden rahatsız olan AKP'liler, MHP lideri Bahçeli'ye ve parti yönetimine belediye başkanını şikayet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:40
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Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin yönetimindeki Karabük Belediyesi'nde Başkan Rafet Vergili'nin AKP'yi ağır ifadelerle eleştirdiği konuşmasına ait video sosyal medyada gündem oldu. 

Vergili, konuk olduğu televizyon programında ittifak ortakları için şu ifadeleri kullanıyor: 

"AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."

MHP'li belediye başkanının ne zaman söylediği bilinmeyen bu sözlerinin ardından sosyal medyada AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı isimler harekete geçti. Bunlar arasında önde gelenlerden biri olan AKP'li Furkan Bölükbaşı, görüntüleri paylaşıp "Tek kelimeyle Cumhur İttifakı ruhuna ihanet. MHP’nin de bu sözlerden rahatsız olduğuna adım gibi eminim. Gerekli süreçleri mutlaka yürüteceklerdir" dedi. İktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de "Sayın Bahçeli'nin bu gibi durumlarda tavrının ne olduğunu hepimiz biliyoruz" yorumunda bulundu. 

VERGİLİ YENİDEN ADAY

Karabük'te Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP, seçime kendi adaylarını göstererek giriyor. Mevcut başkan Rafet Vergili'nin MHP'nin adayı olarak yeniden girdiği seçimde AKP'nin adayı ise Özkan Çetinkaya oldu. AKP Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve son olarak AKP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı yapmış olan Çetinkaya, kentte seçim çalışmaları kapsamında yaptığı son konuşmasında "İnşallah 31 Mart’ta buradaki bakımsızlıktan, ilgisizlikten çökmüş bu tozlu yıpranmışlıktan inşallah 31 Mart’ta kurtulalım" ifadesini kullandı. 


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