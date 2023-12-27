İkiyüzlülüğünün daniskasını Cumhur İttifakı yapar

27 Aralık 2023 Çarşamba

“Kesin olan şu ki artık ana muhalefetin işi daha zor. Bir yandan Cumhur İttifakı ile mücadele ederken diğer yandan İYİP’le de uğraşacak.

Bu durumda herkesin aklında şu soru var: CHP, HEDEP (HDP) ile işbirliği yapacak mı?

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK’de yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM’ye sunulacağını ifade etmişti. Özel’in genel başkan olduktan sonra Kürt seçmenlere yönelik sözleri göz önünde bulundurulursa resmi bir ittifak açıklanmasa bile, iki parti arasında en azından bazı büyükşehir belediyelerinde işbirliği için temas kurulacaktır.

Böyle bir durumda Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs öncesinde yaptığı gibi, ‘terör kartını’ kullanması ve dezenformasyonla seçmenleri etkilemeye çalışması büyük olasılıktır.”

İYİ Parti’nin CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetmesinden sonra bu köşede 6 Aralık 2023’te yukarıdaki öngörüde bulunmuştum. Görülüyor ki tahmin edilen oldu.

TERÖR KARTI YİNE DEVREDE

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 askerin PKK tarafından katledilmesinden sonra “ortak bildiri” tartışması üzerine konuşurken, “Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk’ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. CHP’nin terör örgütü ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü” dedi.

Belli ki genel seçimlerde tuttuğu görülen algı operasyonuna, yerel seçimlerde yine başvurulacak. Muhalefetin yapması gereken, seçmenlere ulaşıp gerçekleri ortaya koymaktır.

Öncelikle her seçim öncesinde aynı olayların yaşanmasının ve şehitler üzerinden siyaset rantı aranmasının bu ülkeye büyük bir kötülük olduğu vurgulanmalı. Şehit cenazelerinde meydana gelen provokasyonları kimlerin yaptığı mutlaka açığa çıkarılmalı.

Gaziantep’teki cenaze töreninde Özgür Özel’in gönderdiği çelengi parçalayan provokatörün AKP milletvekili aday adayı Kenan Öztürk olduğu, Manisa’daki cenaze töreninde şehidin ailesinin Özel’e yönelik protestoyu kınadığı anlatılmalı.

AKP’LİLERİN PKK HAKKINDAKİ SÖZLERİ VE EYLEMLERİ

“‘Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık” (Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç),

“PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan varsa söylesin” (Recep Tayyip Erdoğan, 2012), “Öcalan’ı hayata dahil ettik. Televizyon verdik. Bu sayede takımını izliyor. Türkiye’de ne oluyor görüyor” (RTE, 2013),

“Abdullah Öcalan, Kürtlerin lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir" (Beşir Atalay, eski devlet bakanı),

“Bana göre PKK terör örgütü değildir. Kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir” (AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu) diyenlerin AKP’li olduğu söylenmeli!

PKK ile Oslo’da masaya oturanların, sınırda çadır mahkemeleri kurdurup ellerinde PKK bayraklarıyla gelen teröristleri içeri alanların,

2019’daki yerel seçim öncesinde Osman Öcalan’ı TRT Kürdi’ye çıkaranların,

Aynı dönemde akademisyen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın Öcalan’la İmralı’da görüşüp, onun seçimlere müdahale eden sözde “tarafsızlık mektubunu” kamuoyuna duyurmasına izin verenlerin hepsinin AKP’li olduğu hatırlatılmalı!

AKP, doğrudan terör örgütü PKK ile ilgili bunları yaparken, TBMM’de grubu olan DEM (eski HDP) ile seçim işbirliği için görüşen CHP’ye saldırıyor.

Peki Kasım 2022’de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, türban konusundaki anayasa değişikliği için HDP grubunu ziyaret etmedi mi!

Vurgulanması gereken bir diğer ikiyüzlülük de MHP’ninkidir. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın “eyalet sistemini” gündeme getiren bölücü söylemlerine karşı suskun.

Bu kadar ikiyüzlülük ancak Cumhur İttifakı’nda olur. Bunların 31 Mart’a kadar halka mitinglerde, TV ekranlarında, sosyal medyada videolarla anlatılması şarttır.