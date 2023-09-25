MHP'li başkandan yaşam alanı isteyen yurttaşlara: 'Kusura bakmayın meyhane, pavyon açamam...'

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte sosyal yaşam alanının olmadığı yönündeki eleştirilere; “Benim çocukluğumda dört tane pavyon vardı. Bunlara mı özeniyorsunuz? Kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam" diye yanıt verdi.

ANKA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:08
MHP'li başkandan yaşam alanı isteyen yurttaşlara: 'Kusura bakmayın meyhane, pavyon açamam...'
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MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kanyon Park Düğün Salonu’nun açılışında yaptığı konuşmada, kent için yaşam alanı isteyen yurttaşlara tepki çekecek sözlerle yanıt verdi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Tunakan Yıldırım'ın haberine göre, Karabük’te hiçbir eksik bırakmadıklarını öne süren Vergili, "Şimdi birileri diyor ki, ‘Karabük’te yaşam alemi yok.’ Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda, yaşam alemi istiyorsan; Karabük’te dört tane pavyon vardı. Şimdi yok. Bunlara mı özeniyorsunuz? Çay-kahve içilecek yer, restoran derseniz; her yerde var. 100. Yıl Mahallemizin, İstanbul’dan farklı bir tarafı yok ki… 100. Yıl Mahallesi, Karabük’ün dışında mı? Karabük’ün içi de öyle: Kapalı caddemiz var, yaşam alanlarımız, iki tane alışveriş merkezimiz var" dedi.

Yurttaşlara "Daha ne istiyorsunuz?" diye seslenen Vergili, "Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Ne istiyorlarsa, söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar, meyhane açamam, pavyon da açamam. Ama bunun dışında; vatandaşımız ne isterse vermek, sunmak mecburiyetindeyiz. İnşallah bunların hepsini de yaparız” ifadelerini kullandı. 


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