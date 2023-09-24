MHP'li Feti Yıldız'dan skandal sözler: Büyükşehirleri işgalden kurtaracağız

Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:56

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:15

AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin yönetiminde, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefeti hedef alan provokatif çıkışlar şimdiden başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Kocaeli İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, partisinin seçim hedefini açıklarken büyükşehir belediyelerinin yönetiminde CHP'nin olmasını 'işgal' diye nitelemekten geri durmadı.

Fethi Yıldız konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin merkezinde sadece millet egemenliği ve demokratik değerlerin bulunduğunu öne sürerken, “Yerelde iktidar, ülkede istikrar için Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gecemizi gündüzümüze katacağız. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin Büyükşehir Belediyelerini talandan, yağmadan yasadışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız" dedi.

Yıldız'ın bu konuşması, MHP'nin yayın organı Türkgün tarafından "Feti Yıldız: Büyükşehirleri işgalden kurtaracağız" ifadesiyle haberleştirildi. Aynı haber partinin sosyal medya hesaplarından da bu şekilde paylaşıldı.