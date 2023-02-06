Haluk Levent AHBAP’ları desteğe çağırdı: 'Ben de bölgeye gidiyorum'
AHBAP Derneği'nin başkanı, sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gittiğini belirterek AHBAP arama kurtarmanın yola çıktığını açıkladı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Ayrıca enkaz altında bulunan çok sayıda yurttaş var.
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medyadan çağrıda bulundu.
Derneğinin arama kurtarma ekibinin de yola çıktığını açıklayan Levent, şunları söyledi:
'Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem.'
Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı.— Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023
Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu.
Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum.
Geçmiş olsun güzel ülkem.@ahbap_maras @Ahbap_Adana @ahbapdiyarbakir @ahbap_malatya @Ahbap_Hatay @ahbap_sanliurfa @ahbap_mersin
ENKAZ ALTINDAN YARDIM İSTEDİ
Levent'in paylaşımının ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde Aysel isimli bir yurttaş enkaz altında Twitter üzerinden yardım istedi. Levent de yine sosyal medya üzerinden, 'Sevgili Aysel, şarjını muhafaza et. AHBAP Hatay yolda' yanıtı verdi.
Beni kurtarın pic.twitter.com/MHQTIwdirG— Aysel (@ayselllyeral) February 6, 2023
SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Levent, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: 'Tablo gittikçe netleşiyor. Ülke olarak son yilların en büyük felaketi ile karşı karşıyayız. Gün birlik olma günü.'
Tablo gittikçe netleşiyor.— Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023
Ülke olarak son yilların en büyük felaketi ile karşı karşıyayız.
Gün birlik olma günü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması