Haluk Levent AHBAP’ları desteğe çağırdı: 'Ben de bölgeye gidiyorum'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:28

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:18

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Ayrıca enkaz altında bulunan çok sayıda yurttaş var.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Derneğinin arama kurtarma ekibinin de yola çıktığını açıklayan Levent, şunları söyledi:

'Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem.'

ENKAZ ALTINDAN YARDIM İSTEDİ

Levent'in paylaşımının ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde Aysel isimli bir yurttaş enkaz altında Twitter üzerinden yardım istedi. Levent de yine sosyal medya üzerinden, 'Sevgili Aysel, şarjını muhafaza et. AHBAP Hatay yolda' yanıtı verdi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Levent, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: 'Tablo gittikçe netleşiyor. Ülke olarak son yilların en büyük felaketi ile karşı karşıyayız. Gün birlik olma günü.'